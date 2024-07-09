Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Ростове-на-Дону

Партизаны "Атеш" сожгли релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону-Мариуполь возле населенного пункта Шахты.

Источник: "Атеш" в Telegram

Детали: Как говорится в сообщении подполья, это одна из основных железнодорожных магистралей в регионе, связывающая Россию и Донецкую область Украины.

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Она активно используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий.

Партизани “Атеш” спалили релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону-Маріуполь біля населеного пункту Шахти. pic.twitter.com/cMQAU3RZNN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 9, 2024

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Дословно: "Мы продолжаем борьбу с оккупантами всеми силами. И количество наших диверсий с каждым днем будет все больше и больше. Военнослужащим России не стоит расслабляться ни на минуту, наша месть за ваши преступные действия будет страшной".