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Путин решил уволить из армии РФ всех завербованных индийцев после встречи с Моди – СМИ

Алена МазуренкоВторник, 9 июля 2024, 12:45
Путин решил уволить из армии РФ всех завербованных индийцев после встречи с Моди – СМИ
Моди и Путин, фото: РИА Новости

Индийские издания со ссылкой на источники сообщают, что после встречи премьер-министра Индии Нарендра Моди и правителя РФ Владимира Путина, Россия решила уволить всех индийцев, которых оккупанты завербовали для войны в Украине.

Источник: NDTV

Детали: Сообщается, что решение о службе индийцев в армии РФ было принято на ужине Моди и Путина, после того как премьер-министр Моди поднял этот вопрос.

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Источники отмечают, что РФ согласилась освободить всех индийцев, которых завербовали в российскую армию и способствовать их возвращению.

На ужине Путин также поздравил Моди с переизбранием на третий срок и говорил о росте индийской экономики.

По меньшей мере двое индийцев погибли в войне России против Украины, а десятки застрявших в зоне боевых действий утверждают, что их обманом заставили участвовать в боевых действиях.

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Считается, что около двух десятков индийцев были вынуждены участвовать в войне против Украины после того, как их обманом заманили в страну под предлогом получения высокооплачиваемой работы.

Вирусное видео в начале этого года показало группу мужчин из Пенджаба и Харьяны, одетых в армейскую форму, которые утверждали, что их обманом заставили воевать в Украине, и просили о помощи.

В марте правительство Индии заявило, что "решительно" взялось за дело с российскими властями относительно их досрочного освобождения.

Индийские спецслужбы также провели рейды и разоблачили сеть, которая занималась переправкой индийцев в Россию. Во время рейдов выяснилось, что эти фирмы отправили в Россию по меньшей мере 35 индийцев, хотя один из чиновников сказал, что неясно, всех ли их заставили воевать на войне.

Премьер-министр Индии Моди приземлился в Москве 8 июля. Это его первый визит в РФ с момента начала войны против Украины.

Темы: ИндияПутинармиявойна
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