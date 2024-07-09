Моди на встрече с Путиным призвал прекратить войну в Украине: На поле боя решение не найдешь – СМИ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с правителем РФ Владимиром Путиным призвал его прекратить войну в Украине. Он заявил Путину, что решение не может быть найдено на поле боя.

Источник: NDTV

Детали: Сообщается, что Моди во время неформальной встречи с Путиным обратился к нему с прямым призывом прекратить войну в Украине. Моди заявил Путину, что решение не может быть найдено на поле боя.

Реклама:

"Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. На поле боя решение не найдешь. Диалог и дипломатия - это путь вперед", - как полагают, сказал премьер-министр Моди Путину во время ужина.

Моди находится в РФ с двухдневным официальным визитом в России. Это его первый визит в Россию с тех пор, как страна начала войну против Украины.

Индия уклоняется от открытого осуждения России и воздерживается от голосования за резолюции Организации Объединенных Наций, осуждающие Москву.