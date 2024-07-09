Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Моди на встрече с Путиным призвал прекратить войну в Украине: На поле боя решение не найдешь – СМИ

Алена МазуренкоВторник, 9 июля 2024, 13:41
Моди на встрече с Путиным призвал прекратить войну в Украине: На поле боя решение не найдешь – СМИ
Моди и Путин, фото: РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с правителем РФ Владимиром Путиным призвал его прекратить войну в Украине. Он заявил Путину, что решение не может быть найдено на поле боя.

Источник: NDTV

Детали: Сообщается, что Моди во время неформальной встречи с Путиным обратился к нему с прямым призывом прекратить войну в Украине. Моди заявил Путину, что решение не может быть найдено на поле боя.

Реклама:

"Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. На поле боя решение не найдешь. Диалог и дипломатия - это путь вперед", - как полагают, сказал премьер-министр Моди Путину во время ужина.

Моди находится в РФ с двухдневным официальным визитом в России. Это его первый визит в Россию с тех пор, как страна начала войну против Украины.

Индия уклоняется от открытого осуждения России и воздерживается от голосования за резолюции Организации Объединенных Наций, осуждающие Москву.

Темы: ИндияРосcияПутинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
Индия
Путин решил уволить из армии РФ всех завербованных индийцев после встречи с Моди – СМИ
Более полусотни человек погибли из-за давки на религиозном собрании в Индии
Зеленский встретился с премьер-министром Индии: обсудили развитие отношений и расширение торговли
Последние новости
12:35
Сбой Windows привел к проблемам в работе систем здравоохранения Британии и Израиля
12:34
От ампутации к горному восхождению: история ветерана Дениса Шеренговского
12:28
видеоНардепка Яцик с третьей попытки вышла из фракции "Слуга народа"
12:25
Призывают прекратить критику: академики НАН поддержали отмену перевода часов
12:13
Интеллектуальные игры. Почему Украина может потерять целое поколение перспективных шахматистов
12:06
Авиация Нацгвардии за неделю поразила 6 ротных опорных пунктов врага
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
Все новости...
Реклама:
Реклама: