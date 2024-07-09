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Кабмин упорядочил централизованную печать и отправку повесток военнообязанным по почте

Ангелина Страшкулич, Валентина РоманенкоВторник, 9 июля 2024, 15:53
Кабмин упорядочил централизованную печать и отправку повесток военнообязанным по почте
фото - Урядовий портал

Кабинет министров на заседании во вторник 9 июля упорядочил механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным по почте.

Источник: проект постановления правительства, текстом которого располагает "Украинская правда", собеседники УП в правительстве

Дословно документ: "Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, после наложения квалифицированной электронной подписи руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП - УП) или его отдела могут: централизованно печататься вместе с описью вложения и направляться резервистам и военнообязанным средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении; вручаться резервистам и военнообязанным.

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Детали: По данным источников УП в Кабмине, проект постановления был внесен с голоса и принят на заседании правительства 9 июля.

В случае формирования такой повестки руководитель ТЦК и СП или его отдела должен наложить квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.

Централизованная печать повесток будет осуществляться Министерством обороны или государственными предприятиями, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли), на основании договоров, заключенных между МОУ, назначенным оператором почтовой связи и соответствующими государственными предприятиями.

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Предыстория:

  • Согласно обновленному закону о мобилизации, 16 июля завершается срок обновления военнообязанными военно-учетных данных.
  • С 17 июля представители ТЦК и СП будут иметь право направлять гражданам повестки по почте с описью вложения и уведомлением о вручении на адрес места жительства или регистрации.

Темы: мобилизацияКабинет министров
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