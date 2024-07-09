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В нескольких областях Украины зафиксировали российские "Шахеды"

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивВторник, 9 июля 2024, 23:48

Вечером вторника Воздушные силы зафиксировали российские "Шахеды" в нескольких областях Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:51 сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Днепропетровской области.

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В 22:00 военные предупредили о вражеских БПЛА на севере Херсона и на юге Днепропетровщины. Направление движения – Кривой Рог. Также сообщили о новой группе "Шахедов" в Херсонской области, курсом на северо-запад.

Обновлено: В 22:46 сообщили, что несколько групп "Шахедов" на севере Николаевщины, двигаются на северо-запад, также новая группа "шахедов" в Херсонской области.

В 23:38 воздушники написали о нескольких группах "Шахедов" на севере Николаевщины курсом на Кировоградщину, несколько групп на Кировоградщине, курсом на Черкасщину и о новой группе на севере Херсонщины, следующих на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога.

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В 23:52 стало известно о "Шахедах" на Кировоградщине, в направлении Винницкой области, группе "шахедов" на Черкасщине, курсом на север, группе "шахедов" на Днепропетровщине, направляются на север и несколько новых групп "шахедов" на Херсонщине, двигаются на Запад.

00.00 военные обновили направления движения беспилотников: 

  • "Шахеды" в Винницкой области. Курс - западный.
  • Группа "Шахедов" в Черкасской области. Курс на Киевскую область.
  • Группа "Шахедов" в Днепропетровской области, направляются на север.
  • "Шахеды" на Херсонщине, движутся на Николаевщину.
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00.48 воздушники сообщили:

  • Группа "Шахедов" на юго-востоке Житомирской области. Курс – северный.
  • "Шахеды" в Николаевской области. Курс – северо-западный.
  • БпЛА на Днепропетровщине, направляются на северо-запад.
  • Новая группа "Шахедов" в Херсонской области. Движется на запад.

В 3.35 военные обновили место пребывания ударных беспилотников:

  • "Шахеды" в Ровенской области. Курс - западный.
  • "Шахеды" на юге Хмельницкой области. Курс - северо-западный.
  • Вражеский БПЛА вблизи Одесской области. Работает ПВО.
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Также Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.

Кроме этого предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Темы: Шахедвоздушная тревога
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