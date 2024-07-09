В нескольких областях Украины зафиксировали российские "Шахеды"
Вечером вторника Воздушные силы зафиксировали российские "Шахеды" в нескольких областях Украины.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 21:51 сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Днепропетровской области.
В 22:00 военные предупредили о вражеских БПЛА на севере Херсона и на юге Днепропетровщины. Направление движения – Кривой Рог. Также сообщили о новой группе "Шахедов" в Херсонской области, курсом на северо-запад.
Обновлено: В 22:46 сообщили, что несколько групп "Шахедов" на севере Николаевщины, двигаются на северо-запад, также новая группа "шахедов" в Херсонской области.
В 23:38 воздушники написали о нескольких группах "Шахедов" на севере Николаевщины курсом на Кировоградщину, несколько групп на Кировоградщине, курсом на Черкасщину и о новой группе на севере Херсонщины, следующих на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога.
В 23:52 стало известно о "Шахедах" на Кировоградщине, в направлении Винницкой области, группе "шахедов" на Черкасщине, курсом на север, группе "шахедов" на Днепропетровщине, направляются на север и несколько новых групп "шахедов" на Херсонщине, двигаются на Запад.
00.00 военные обновили направления движения беспилотников:
- "Шахеды" в Винницкой области. Курс - западный.
- Группа "Шахедов" в Черкасской области. Курс на Киевскую область.
- Группа "Шахедов" в Днепропетровской области, направляются на север.
- "Шахеды" на Херсонщине, движутся на Николаевщину.
00.48 воздушники сообщили:
- Группа "Шахедов" на юго-востоке Житомирской области. Курс – северный.
- "Шахеды" в Николаевской области. Курс – северо-западный.
- БпЛА на Днепропетровщине, направляются на северо-запад.
- Новая группа "Шахедов" в Херсонской области. Движется на запад.
В 3.35 военные обновили место пребывания ударных беспилотников:
- "Шахеды" в Ровенской области. Курс - западный.
- "Шахеды" на юге Хмельницкой области. Курс - северо-западный.
- Вражеский БПЛА вблизи Одесской области. Работает ПВО.
Также Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.
Кроме этого предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.