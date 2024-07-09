Атака на Киев: Спасатели закончили поиски в Шевченковском районе, деблокировали тело девушки

Спасатели вечером 9 июля закончили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому в Шевченковском районе столицы.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Спасатели деблокировали тело девушки 2006 года рождения. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 33 человека, среди них 4 ребенка, 121 - пострадали, среди них 10 детей, 11 человек спасены".

Предыстория: