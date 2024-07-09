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Атака на Киев: Спасатели закончили поиски в Шевченковском районе, деблокировали тело девушки

Татьяна ОлейникВторник, 9 июля 2024, 22:29
Атака на Киев: Спасатели закончили поиски в Шевченковском районе, деблокировали тело девушки
Фото - ГСЧС

Спасатели вечером 9 июля закончили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому в Шевченковском районе столицы.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Спасатели деблокировали тело девушки 2006 года рождения. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 33 человека, среди них 4 ребенка, 121 - пострадали, среди них 10 детей, 11 человек спасены".

 
 
 

Предыстория:

  • Утром 8 июля российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране звучала воздушная тревога. В столице и ряде других городов раздавались взрывы.
  • В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Темы: ракетный удар
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