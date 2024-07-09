"Обложили данью" региональные таможни: СБУ и ОГП проводят 28 обысков у топ-чиновников

По результатам совместной спецоперации Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины на систематическом вымогательстве и получении неправомерной выгоды задержаны руководитель Департамента ведомственной безопасности и контроля Гостаможслужбы и его заместитель, а также замначальника региональной таможни.

Источник: ОГП, СБУ

Детали: По данным следствия, эти чиновники организовали схему систематического вымогательства и получения взяток от руководителей региональных таможен.

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Ежемесячно они требовали денежные средства от подчиненных за не создание искусственных препятствий в их деятельности и "прикрытие" допущенных работниками нарушений.

В ходе расследования, которое длилось более года, правоохранители задокументировали не менее 8 таких передач денежных средств.

"Цинизм ситуации заключается в том, что именно на подразделение ведомственной безопасности и контроля возложена задача по борьбе с проявлениями коррупции на таможне, а его руководитель фактически запустил коррупционный механизм и собирал дань с региональных таможен, - отмечает генпрокурор Андрей Костин.

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Сейчас директор Департамента ведомственной безопасности и контроля Гостаможслужбы и его заместитель, а также замначальника региональной таможни задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

- ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Также готовится сообщение о подозрении бывшей исполняющей обязанности руководителя одной из региональных таможен, которая в настоящее время возглавляет управление этой же таможни, по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Сейчас правоохранители проводят 28 обысков, в том числе в Центральном аппарате Гостаможслужбы, а также в областных подразделениях ведомственной безопасности и контроля Западного, Южного и Центрального регионов.

Устанавливаются другие лица, привлеченные к этим противоправным действиям. Следственные действия продолжаются.