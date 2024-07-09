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Бойцы 225 ОШБ и 223 батальона морской пехоты вышли из 70-дневного оцепления

Ольга Кириленко, Татьяна ОлейникВторник, 9 июля 2024, 23:32
Бойцы 225 ОШБ и 223 батальона морской пехоты вышли из 70-дневного оцепления
Фото - 225 Отдельный штурмовой батальон

Бойцы 225 отдельного штурмового батальона и 223 батальона морской пехоты вышли из 70 дневного оцепления на направлении Временного Яра.

Источник: 225-й ОШБ в Facebook

Дословно: "Более двух месяцев длилась операция по пробитию логистического пути к ребятам, оказавшимся в окружении. Пока мы пытались освободить путь, бойцы держали круговую оборону, круглосуточно отражая атаки оккупантов. Единственный путь снабжения – дроны, которыми мы доставляли боекомплект, еду и воду.

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Несмотря на ранение и постоянное давление со стороны врага, бойцы удержали позицию и при первой возможности вывели на ротацию. Позиция наша, путь разблокирован.

Детали: В батальоне сообщили, что военнослужащие находятся на восстановлении в больнице.

По данным УП, 225-й батальон остается единственным подразделением, которое россиянам с весны 2024-го не удается выбить из-за канала "Северский Донец-Донбасс".

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Темы: война
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