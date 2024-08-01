Воздушные силы сообщали об угрозе вражеских БпЛА с юга
Поздно вечером Воздушные силы сообщили об угрозе российских ударных беспилотников и баллистики с юга.
Источник: Воздушные силы
Детали: Сначала речь шла об угрозе ударных БпЛА для Херсонской области.
Позже ВС сообщили о движении дронов на Херсонщине в направлении Николаевщины.
В 00:03 1 августа Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Дословно Воздушные силы в 00:15: "Киевская, Черниговская области – угроза применения баллистического вооружения!"
00:38: "Отбой угрозы применения баллистического вооружения".
1:09: "БпЛА в восточной части Николаевщины, курс северо-западный".
1:57: "БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный.
БпЛА западнее Днепра, курс северный".
2:02: "БпЛА на Сумщине, курсом на Черниговщину".
2:28: "Движение ударных БпЛА:
БпЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.
БпЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс северный.
БпЛА в Кировоградской области, курсом в Черкасскую область".
3:28: "БпЛА в Киевской области, курсом на Бровары/Киев".
3:44: "Киевская областьугроза ударных БпЛА".
Обновлено: В 4:04 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА.