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Воздушные силы сообщали об угрозе вражеских БпЛА с юга

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 августа 2024, 00:10
Воздушные силы сообщали об угрозе вражеских БпЛА с юга
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

Поздно вечером Воздушные силы сообщили об угрозе российских ударных беспилотников и баллистики с юга.

Источник: Воздушные силы

Детали: Сначала речь шла об угрозе ударных БпЛА для Херсонской области.

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Позже ВС сообщили о движении дронов на Херсонщине в направлении Николаевщины.

В 00:03 1 августа Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Дословно Воздушные силы в 00:15: "Киевская, Черниговская области – угроза применения баллистического вооружения!"

ВИДЕО ДНЯ

00:38: "Отбой угрозы применения баллистического вооружения".

1:09: "БпЛА в восточной части Николаевщины, курс северо-западный".

1:57: "БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный.

БпЛА западнее Днепра, курс северный".

2:02: "БпЛА на Сумщине, курсом на Черниговщину".

2:28: "Движение ударных БпЛА:

БпЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.

БпЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс северный.

БпЛА в Кировоградской области, курсом в Черкасскую область".

3:28: "БпЛА в Киевской области, курсом на Бровары/Киев".

3:44: "Киевская область угроза ударных БпЛА".

Обновлено: В 4:04 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА.

Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревогабеспилотники
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