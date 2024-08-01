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Россияне более 400 раз били по Запорожской области: ранили человека, повредили инфраструктуру

Ирина БалачукЧетверг, 1 августа 2024, 07:22
Россияне более 400 раз били по Запорожской области: ранили человека, повредили инфраструктуру
Фото из Telegram Ивана Федорова

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 408 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего один человек получил ранения, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Войска РФ осуществили 2 авиационных удара по Лобковому. 225 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку. 5 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку, Малиновку и Роботино".

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Детали: Из артиллерии захватчики били по территории Беленького, Гуляйполя, Железнодорожного, Преображенки, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного – всего нанесли 176 ударов.

"Один человек ранен в результате российских атак по Запорожскому району. Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", – подытожил Федоров.

Темы: Запорожская областьвойна
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