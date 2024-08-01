Над Днепропетровщиной сбили "Шахед", Никополь оккупанты накрыли "Градами"

Ночью россияне атаковали "Шахедом" Днепропетровскую область, вражеский дрон удалось уничтожить, по Никопольщине захватчики били из "Градов" и тяжелой артиллерии – повредили инфраструктуру, жилье, три предприятия и ЛЭП.

Источник: глава Днепровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью защитники из ВК "Восток" сбили в небе над областью вражеский "Шахед". Около полуночи было громко в Днепровском районе. Из-за атаки никто не пострадал".

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Детали: Вечером, ночью и утром захватчики атаковали Никопольщину – били из РСЗО "Град", тяжелой артиллерии, применяли дроны-камикадзе.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

"Досталось Никополю, Красногригорьевской, Мировской, Покровской и Марганецкой общинам. Изуродована инфраструктура. Повреждены три предприятия, частный дом, хозяйственная постройка, здание, которое не эксплуатируется, линия электропередач. Возникло два пожара, горела сухая трава", – сообщил Лысак.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По его словам, огонь уже потушили, обошлось без погибших и пострадавших.