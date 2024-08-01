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Минус 1 370 оккупантов и 42 ББМ – потери России за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 1 августа 2024, 07:57
Минус 1 370 оккупантов и 42 ББМ – потери России за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны сдерживают российских оккупантов и наносят потери агрессору – за последние сутки июля обезвредили 1 370 вражеских солдат, 9 танков и 42 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 579 490 (+1 370) человек,
  • танков – 8 399 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 203 (+42) ед,
  • артиллерийских систем – 16 119 (+33) ед,
  • РСЗО – 1132 (+1) ед,
  • средств ПВО – 907 (+0) ед,
  • самолетов – 363 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 968 (+115) ед,
  • крылатых ракет – 2 407 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21 816 (+77) ед,
  • специальной техники – 2 713 (+16) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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