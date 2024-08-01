Минус 1 370 оккупантов и 42 ББМ – потери России за сутки
Четверг, 1 августа 2024, 07:57
Силы обороны сдерживают российских оккупантов и наносят потери агрессору – за последние сутки июля обезвредили 1 370 вражеских солдат, 9 танков и 42 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.08.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 579 490 (+1 370) человек,
- танков – 8 399 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 16 203 (+42) ед,
- артиллерийских систем – 16 119 (+33) ед,
- РСЗО – 1132 (+1) ед,
- средств ПВО – 907 (+0) ед,
- самолетов – 363 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 968 (+115) ед,
- крылатых ракет – 2 407 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 21 816 (+77) ед,
- специальной техники – 2 713 (+16) ед.
Данные уточняются.