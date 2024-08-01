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Враг ночью обстрелял Харьковскую область: есть погибшие и пострадавшие

Алена МазуренкоЧетверг, 1 августа 2024, 09:05
Враг ночью обстрелял Харьковскую область: есть погибшие и пострадавшие
с. Горяне, фото ТГ Синегубова

Российские военные ночью обстреляли село Новоосиново в Купянском районе Харьковской области и город Изюм, в результате атаки погиб мужчина, ранения получила 58-летняя женщина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Дословно: "1 августа 05:13 Купянский р-н, с. Новоосиново. В результате обстрела повреждены гараж, автомобиль, два частных дома. Погиб человек - данные устанавливаются.

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1 августа 00:15 Изюмский р-н, Изюмская ТГ, г. Изюм. В результате ракетного обстрела "Искандер-М" пострадала женщина 58 лет".

Детали: Кроме того, вечером 31 июля оккупанты обстреляли Купянский район: "16:54 Великобурлукская ТГ, с. Шевченково. В результате обстрела КАБ поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Пострадал 55-летний мужчина".

По словам Синегубова, на Харьковском направлении враг восемь раз атаковал оборонительные рубежи защитников неподалеку Тихого и Волчанска, где сейчас продолжаются два боестолкновения.

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На Купянском направлении противник провел семь наступательных действий у Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового и Андреевки. Четыре атаки - остановлены, три - продолжаются.

Темы: Харьковская областьвойнаобстрел
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