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Обмен заключенными между РФ и Западом: среди 24 человек убийца Красиков и оппозиционер Кара-Мурза – CBS

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 1 августа 2024, 16:13
Обмен заключенными между РФ и Западом: среди 24 человек убийца Красиков и оппозиционер Кара-Мурза – CBS
Владимир Кара-Мурза, Вадим Красиков, коллаж "Новая газета Европа"

В рамках обмена заключенными между Россией, США, Германией и еще тремя странами, который начался в четверг, 1 августа, значится 24 человека, среди которых российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

Источник: телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме, передает "Европейская правда"

Детали: Как сообщается, в рамках договоренности на родину вернутся заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева.

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Также в США должен прибыть российский оппозиционер, колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза, который имеет британско-российское гражданство и является владельцем грин-карты.

Ожидается, что в рамках соглашения по меньшей мере 12 политических заключенных, которые удерживаются в России, будут переданы Германии. Россия же получит восемь человек, большинство – подозреваемые или осужденные из-за связей с российской разведкой.

Среди российских граждан, которых планируют обменять, – Вадим Красиков, убийца, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира, совершенное по заказу российских федеральных властей.

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Договоренность об обмене координировалась рядом правительственных учреждений США, в том числе Белым домом, Государственным департаментом и Центральным разведывательным управлением, пишет CBS News.

Предыстория:

Медиа в последние дни заметили признаки подготовки потенциального крупного обмена заключенными между несколькими западными странами и Россией, а также Беларусью. В частности, речь шла о том, что к такому потенциальному обмену привлечены Соединенные Штаты, Германия, Словения и Великобритания.

Среди прочего, накануне в Словении завершили суд над парой шпионов из России, СМИ писали, что их везут на обмен.

А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни якобы за работу на "украинские спецслужбы". Причины такого шага не сообщали, но помилование Кригера тоже связывают с обменом заключенных.

Темы: РосcияЗападобмен
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