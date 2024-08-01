Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил брифинге в четверг, 1 августа, что российский оппозиционер Алексей Навальный, который умер в феврале в колонии, должен был быть частью договоренности Запада и России об обмене заключенных.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Салливан заявил, что США "вместе с партнерами работали над соглашением, которое касалось Алексея Навального". "К сожалению, он умер", - добавил он.

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О соглашении об обмене Навального ранее говорили его политические соратники.

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