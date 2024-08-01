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Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 1 августа 2024, 21:42
Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией
Джейк Салливан, фото: Getty Images

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил брифинге в четверг, 1 августа, что российский оппозиционер Алексей Навальный, который умер в феврале в колонии, должен был быть частью договоренности Запада и России об обмене заключенных.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Салливан заявил, что США "вместе с партнерами работали над соглашением, которое касалось Алексея Навального". "К сожалению, он умер", - добавил он.

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О соглашении об обмене Навального ранее говорили его политические соратники.

Предыстория:

  • Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа.
  • Разведывательные службы США считают, что Владимир Путин, вероятно, не приказывал убить оппозиционера.
  • В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.
  • Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.

Темы: НавальныйРосcияЗападобмен
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