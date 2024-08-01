В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
Четверг, 1 августа 2024, 23:00
В столице Азербайджана Баку арестовали криминального авторитета Олега Крапивина ("Бакинского"), которому в 2022 году Украина запретила въезд из-за подозрения в сотрудничестве с оккупантами.
Источник: азербайджанское агентство Report
Детали: Как передают СМИ, его арестовали несколько дней назад сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана.
Реклама:
По данным управления, решением Наримановского районного суда в отношении Крапивина избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.
Что известно:
- 26 июня 2022 года Украина запретила Олегу Крапивину пребывание в Украине, аннулировав вид на жительств.
- По данным сайта "Миротворец", основанием для этого были подозрение в сотрудничестве и пособничестве оккупантам, контакты с военными преступниками Кадырова в Украине и возможная передача им части гуманитарных грузов в Запорожской области.
- Также на сайте сообщают, что Крапивин впоследствии пытался решить вопрос с возвращением в Украину.