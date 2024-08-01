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В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Татьяна ОлейникЧетверг, 1 августа 2024, 23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
Олег Крапивин. фото с сайта "Миротворец".

В столице Азербайджана Баку арестовали криминального авторитета Олега Крапивина ("Бакинского"), которому в 2022 году Украина запретила въезд из-за подозрения в сотрудничестве с оккупантами.

Источник: азербайджанское агентство Report

Детали: Как передают СМИ, его арестовали несколько дней назад сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана.

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По данным управления, решением Наримановского районного суда в отношении Крапивина избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Что известно:

  • 26 июня 2022 года Украина запретила Олегу Крапивину пребывание в Украине, аннулировав вид на жительств.
  • По данным сайта "Миротворец", основанием для этого были подозрение в сотрудничестве и пособничестве оккупантам, контакты с военными преступниками Кадырова в Украине и возможная передача им части гуманитарных грузов в Запорожской области.
  • Также на сайте сообщают, что Крапивин впоследствии пытался решить вопрос с возвращением в Украину.

Темы: Азербайджанкриминал
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