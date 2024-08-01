В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

В столице Азербайджана Баку арестовали криминального авторитета Олега Крапивина ("Бакинского"), которому в 2022 году Украина запретила въезд из-за подозрения в сотрудничестве с оккупантами.

Источник: азербайджанское агентство Report

Детали: Как передают СМИ, его арестовали несколько дней назад сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана.

Реклама:

По данным управления, решением Наримановского районного суда в отношении Крапивина избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Что известно: