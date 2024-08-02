В Севастополе часть сбитой ракеты упала на девятиэтажку
В ночь на 2 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, там объявили воздушную тревогу и баллистическую угрозу. Утром стало известно, что фугасная часть сбитой ночью ракеты пробила крышу и застряла на техническом этаже 9-ти этажного дома на проспекте Генерала Острякова в Севастополе.
Источник: местные паблики, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, Telegram-канал "Крымский ветер"
Детали: Взрывы были слышны в Саках, Евпатории, Балаклаве, Севастополе и Симферополе.
Развожаев сообщил о баллистической угрозе.
Дополнено: В аннексированном Россией Севастополе около 2.00 объявили отбой воздушной тревоги.
Оккупационные власти сообщили об обломках ракет и дронов, упавших в четырех местах и об обломках беспилотника на крыше дома.
Развозжаев также написал, что сбиты "более четырех" воздушных целей.
Около 3.00 он отметил, что угроза атаки БПЛА сохраняется в течение всей ночи.
Местные телеграм-каналы со ссылкой на источники пишут, что атакован судоремонтный завод Черноморского флота.
Утром стало известно, что фугасная часть сбитой ракеты пробила крышу и застряла на техническом этаже 9-ти этажного дома на проспекте Генерала Острякова в Севастополе, заявил Развожаев.
На дороге рядом с домом также обнаружено большое количество суббоеприпасов.
По словам Развожаева, на время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей. Территория вокруг дома оцеплена.