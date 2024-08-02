ISW: Россия медленно, но уверенно продвигается в направлении Покровска

Российские войска продолжают медленно, но уверенно продвигаться в направлении Покровска (к западу от Авдеевки): этому способствует недостаток украинской живой силы и рельеф местности на северо-западе от Авдеевки.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики прогнозируют, что скорее всего, российские наступательные действия еще больше замедлятся, поскольку российские войска подходят к линии больших и более урбанизированных населенных пунктов.

Реклама:

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что украинские защитники на Покровском направлении имеют худшее оборудование и средства защиты и поэтому пока не в состоянии замедлить продвижение российских войск.

Задержки с предоставлением западной и особенно американской военной помощи привели к задержкам с оснащением вновь созданных украинских подразделений и переоснащением тех, что уже воевали.

По оценке ISW, российские силы пытаются достичь ограниченного тактического окружения украинских сил к востоку от трассы Т0511 (О0544) Очеретино-Гродовка-Мирноград, в частности, на левом берегу реки Волчья.

ВИДЕО ДНЯ

Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, показывают, что российские войска продвинулись дальше в пределах Веселого в направлении дороги Т0511, при этом самое отдаленное подтвержденное российское продвижение находится примерно в 3,5 километрах от окраин Гродовки.

Машовец охарактеризовал недавнее продвижение российских войск в районе к юго-востоку от дороги О0544, как тактическое проникновение вглубь украинских позиций и заявил, что российские войска продвинулись на 6,5 километров вглубь и на 7.5 километров в ширину от Сокол до Сергеевки, пересекая реки Волчья и Казенный Торец (протекающие через Прогресс-Волчье и Лозоватское соответственно) за последние недели.

Машовец предупредил, что российские войска близки к достижению оперативно значимого прорыва на Покровском направлении до конца августа.

Однако нынешние темпы российского тактического продвижения в направлении Покровска, вероятно, не будут продолжаться бесконечно долго, поскольку российские войска приближаются к линии более крупных и более урбанизированных населенных пунктов.

Нынешние российские усилия на Покровском направлении сосредоточены на достижении тактического прорыва в районе населенных пунктов Желанное и Новогродовка.

Кроме этого, Центральная группировка российских войск, похоже, быстрее передислоцирует и разворачивает силы между различными секторами своей недавно расширенной зоны ответственности в Донецкой области, чем это было раньше на большей части театра военных действий.

Центральная группировка российских войск, возможно, создала более гибкую структуру командования и управления и быстрее реагирует на потенциальную тактическую уязвимость Украины, чем другие российские группировки сил в Украине.

Ключевые выводы ISW за 1 августа: