Россия в войне уже потеряла более 580 тысяч солдат
Пятница, 2 августа 2024, 07:53
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 100 оккупантов, 42 артиллерийские системы и 8 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 580 590 (+1 100) человек,
- танков - 8 402 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 16 211 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 16 161 (+42) ед,
- РСЗО – 1 134 (+2) ед,
- средств ПВО – 907 (+0) ед,
- самолетов – 363 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 005 (+37) ед,
- крылатых ракет – 2407 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 21 872 (+56) ед,
- специальной техники – 2 719 (+6) ед.
Данные уточняются.