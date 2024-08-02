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Большинство украинцев не готово уступать территорию, но в то же время хочет переговоров с РФ – опрос

Анастасия ПроцПятница, 2 августа 2024, 10:58
Большинство украинцев не готово уступать территорию, но в то же время хочет переговоров с РФ – опрос
Иллюстративное фото: Getty Images

57% украинцев считают, что Украина должна вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира. В то же время 66% респондентов считает, что Украина должна вернуть подконтрольную ей территории до 2014 года, включая Донбасс и Крым.

Источник: опрос Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии, проведенный в мае

Детали: По данным исследования, которое провели в мае 2024, 57% опрошенных украинцев ответили, что должна Украина вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира. 38% считает, что Украина не должна вступать в переговоры, еще 5% "не знают".

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Отмечается, что количество тех, кто согласен на переговоры с Россией выросло на 15% по сравнению с ноябрем 2023 года и вернулось к результатам опроса мая 2022 года. Тогда 59% опрошенных украинцев ответили, что должна Украина вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира.

В то же время, результаты опроса указывают на то, что украинцы готовы к переговорам при таких условиях:

 
ИНФОГРАФИКА НДИ

66% респондентов заявили, что Украина должна вернуть территорию подконтрольную ей до 2014 года, включая Донбасс и Крым.
60% опрошенных считают "совсем неприемлемыми" то, что Украина может претендовать только на ту, территорию которая подконтрольна ей сейчас.

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Также 74% и 76% опрошенных не согласны с тем, что Украина ради мира должна отказаться от членства в НАТО или ЕС.

Справочно: Исследование продолжалось 8-25 мая. Методом телефонного интервью на основе случайной генерации мобильных номеров опросили 2 508 взрослых жителей Украины. В выборку не включали временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей).

Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года были опрошены при условии, что они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы.

Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%

Темы: опросУкраинаРосcияпереговоры
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