Более половины украинцев считают, что война продлится еще долго – опрос

57% украинцев считают, что война продлится еще долго, из них 18% верят, что противостояние растянется еще на год-два, а 17% убеждены, что боевые действия продлятся от 2 до 5 лет.

Источник: опрос Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии, проведенный в мае

Детали: 14% верят, что война закончится через 6-12 месяцев, а примерно каждый 13-й украинец имеет пессимистический прогноз, что война продлится более 5 лет.

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Более трети опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

ИНФОГРАФИКА НДИ

По сравнению с предыдущими опросами, в мае 2024 года в быстрое окончание войны (от 3 до 6 месяцев) верило наименьшее количество украинцев (5% по сравнению с 17% в мае 2022 года и 22% в январе 2023 года).

Количество тех, кто думает, что война закончится за 3 месяца в мае 2024 года было в пределах погрешности.

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ИНФОГРАФИКА НДИ

Исследование проходило 8-25 мая. Методом телефонного интервью на основе случайной генерации мобильных номеров опросили 2 508 взрослых жителей Украины. В выборку не включали временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей).

Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года были опрошены при условии, что они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы.

Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.