Россияне атаковали дроном автобус со строителями на Харьковщине, 6 пострадавших - ОВА

Российские войска утром, 2 августа с дрона атаковали автобус с людьми в Харьковской области, в результате чего пострадали семеро гражданских, один человек находится в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, полиция Харьковщины

Прямая речь: "Около 9.00 оккупанты ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачевской громаде".

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Детали: По его словам, пострадали шесть гражданских, пять человек в среднем состоянии, один человек - в тяжелом.

Все пострадавшие - работники-строители. На месте работают правоохранители и экстренные службы.

Обновлено. Полиция Харьковской области позже уточнила, что ранения различной степени тяжести получили семь человек. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство