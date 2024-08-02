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Россияне атаковали дроном автобус со строителями на Харьковщине, 6 пострадавших - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 2 августа 2024, 11:52
Россияне атаковали дроном автобус со строителями на Харьковщине, 6 пострадавших - ОВА
Фото: Харьковская облпрокуратура

Российские войска утром, 2 августа с дрона атаковали автобус с людьми в Харьковской области, в результате чего пострадали семеро гражданских, один человек находится в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegramполиция Харьковщины

Прямая речь: "Около 9.00 оккупанты ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачевской громаде".

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Детали: По его словам, пострадали шесть гражданских, пять человек в среднем состоянии, один человек - в тяжелом.

 

Все пострадавшие - работники-строители. На месте работают правоохранители и экстренные службы.

 

Обновлено. Полиция Харьковской области позже уточнила, что ранения различной степени тяжести получили семь человек. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство

Темы: Харьковская областьвойнабеспилотникижертвы
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