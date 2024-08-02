ГБР задержало сотрудницу Минюста и ее сообщника: разоблачили на махинациях

Работники Государственного бюро расследований задержали сотрудницу Министерства юстиции Украины и ее сообщника по подозрению в попытке мошенническими действиями завладеть средствами крупного аграрного предприятия.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно ОГП: "По данным следствия, главный специалист ведомства в июне 2024 года путем обмана и злоупотребления доверием завладела 2 600 долларов США руководителя одного из фермерских хозяйств. За эти средства она якобы должна была перенести дату рассмотрения его жалобы в Офис противодействия рейдерству и посодействовать в положительном результате ее рассмотрения.

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В дальнейшем у подозреваемой возник умысел снова завладеть его средствами на общую сумму около 120 тыс долларов США якобы за внесение в реестр недвижимого имущества сведений о праве пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения".

Дословно ГБР: "Также чиновница привлекла сообщником своего знакомого, гражданина другого государства, который называл себя "влиятельным чиновником" этого же Министерства и должен был выступать гарантом выполнения обещаний".

Детали: Правоохранители не указывают имя подозреваемой, но по данным "Украинской правды", речь идет о Кристине Налбандян.

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фото гбр

1 августа 2024 года сообщники получили первый транш в размере 30 тысяч долларов США и сообщили, что для положительного решения вопроса у заявителя есть два дня, чтобы передать остальные средства.

При этом, чиновница хвасталась влиятельными знакомствами с руководителями правоохранительных органов, отмечают в Бюро.

После получения средств обоих "дельцов" задержали. Фигурантам объявили о подозрении в покушении на завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения в особо крупных размерах.

фото прокуратуры

В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения в залог в эквиваленте 60 тысяч долларов каждому.

Предусмотренное статьями наказание - до 12 лет лишения свободы.