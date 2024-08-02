Полиция: на Тернопольщине "банда" из ТЦК "зарабатывала" до 150 тыс. долл. в месяц 

Полиция подозревает во взяточничестве и незаконном лишении свободы пятерых работников ТЦК и СП, которые, распределив между собой роли, наладили коррупционные схемы избежания мобилизации.

Источник: сообщение полиции Тернопольской области

Дословно: "Чтобы заставить военнообязанных платить, (подозреваемые - ред.) прибегали даже к угрозам, избиению и похищению людей...

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Правоохранители установили, что организовал коррупционную схему руководитель местного ТЦК. К делу привлек еще четырех человек, трое из них - работники центра комплектования, еще один - бывший военнослужащий.

Члены ОПГ требовали и получали неправомерную выгоду за решение вопросов с целью избежания мобилизации военнообязанными: непрохождение ВВК, обновление военных данных, получение отсрочки от прохождения военной службы. В месяц "заработки" злоумышленников составляли от 100 000 до 150 000 долларов. Полученные деньги организатор и помощники делили между собой. Размер "зарплаты" зависел от выполненных заданий".

Детали: Работникам ТЦК и СП объявили подозрения еще 24 июля. Им избрали меры пресечения с правом внесения залога в 242 тысячи гривен, и они воспользовались этой возможностью.

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После этого в рамках досудебного расследования установили новые детали в этом деле. По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Андрея Ткачика пока известно о шести людях, которые, согласно закону, не подлежали мобилизации. Однако подозреваемые им также угрожали и запугивали, требуя деньги.

Один из пострадавших - мужчина, который не подлежал призыву на военную службу по мобилизации, поскольку является отцом четырех детей, трое из которых несовершеннолетние. Он рассказал, что ночью в его дом ворвались люди в форме, начали наносить удары ногами по телу, а после этого вытащили из помещения и вывезли в неизвестном направлении. Позже его отпустили, после того, как родственники заплатили 30 тысяч гривен.

После поездки с работниками ТЦК и СП у мужчины диагностировали переломы ребер и другие телесные повреждения.

Организатору и четырем сообщникам следователи полиции объявили подозрения по нескольким статьям УКУ, среди которых "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды" и "незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий, совершенное из корыстных побуждений организованной группой".