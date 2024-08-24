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Основателя Telegram Дурова задержали во Франции – СМИ

Катерина Тищенко, Алена МазуренкоСуббота, 24 августа 2024, 23:56
Основателя Telegram Дурова задержали во Франции – СМИ
Павел Дуров, фото Bloomberg via Getty Images

Основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова задержали в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.

Источник: французский телеканал TF1le figaro

Детали: Сообщается, что Дурова задержали около 20:00 в субботу вечером (21:00 по киевскому времени – ред.), когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже. 39-летнего россиянина с французским паспортом сопровождали его охранник и женщина.

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Дуров был зарегистрирован в картотеке разыскиваемых лиц и прибыл из Азербайджана. Франция ранее выдала ордер на его розыск.

Следователи считают, что отсутствие у Дурова сотрудничества с правоохранительными органами, а также инструменты, которые предлагает Telegram, делают его соучастником наркоторговли, педофильских преступлений и мошенничества, говорится в публикации.

Во Франции обвиняют Дурова в том, что он не принял меры против преступного использования Telegram обмена сообщениями своими подписчиками, не осуществлял модерацию сервиса и не сотрудничал со следствием.

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"Хватит безнаказанности Telegram", - сказал один из следователей, который был удивлен тем, что миллиардер, зная, что его разыскивают во Франции, все равно решил приехать в Париж. "Возможно, из-за чувства безнаказанности", - предположил один из источников, близких к делу.

Отмечается, что в воскресенье он должен предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений.

Его досудебное заключение после предъявления обвинения фактически не вызывает никаких сомнений, говорится в публикации.

Предыстория:

  • Запущенный в 2013 году Павлом Дуровым и его братом Николаем сервис, в котором сообщения шифруются от начала до конца, а главный офис находится в Дубае, позиционирует себя вопреки американским платформам, которые критикуют за коммерческую эксплуатацию персональных данных. Telegram пообещал никогда не раскрывать никакой информации о своих пользователях.
  • В одном из своих интервью в апреле прошлого года в Дубае Дуров рассказал, как у него возникла идея запустить сервис зашифрованных сообщений после того, как он подвергся сильному давлению со стороны российских властей во время основания соцсети "ВКонтакте", которую он создал, прежде чем продать ее и покинуть Россию в 2014 году.
  • Telegram иногда обвиняют в увеличении вирусного потенциала ложной информации и распространении ненавистнического, неонацистского, педофильского, конспирологического или террористического контента.

интернетФранция
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