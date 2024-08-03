В ряде областей воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

Поздно вечером 2 августа российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: Около 10 вечера военные сообщили о группе "Шахедов" в Сумской области, которые движутся в направлении Черниговщины.

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В 23:40 появилось обновление, что несколько групп ударных БпЛА с Сумщины направляются в направлении Полтавщины.

В 23:42 возникла угроза с южного направления.

В 23:54 Воздушные силы сообщили о группе ударных БПЛА с Черниговщины в направлении Киевщины.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: 00.05 "Движение ударных БпЛА по территории Херсонской области в северо-западном направлении. Угроза для Николаевской и Днепропетровской областей".

00.35 "Житомирская область - группа ударных БпЛА из Киевской области в вашем направлении".

00.49 "Группа БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской/Николаевской области".

1.37 "Группа БпЛА типа "Shahed" в Николаевской области движутся в северо-западном направлении, угроза для Винницкой/Черкасской области".

2.11 "Днепр - в районе города вражеский БпЛА. Срочно в укрытие!"

2.19 "Движение ударных БпЛА по территории Винницкой области в северо-западном направлении. Угроза для Хмельницкой области".

3.13 "Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях. Направление движения постоянно меняется".

3.51 "Винницкая и Одесская области - угроза применения ударных БпЛА".

4.42 "БпЛА типа "Shahed" в Винницкой области движется в северо-западном направлении."