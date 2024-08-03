Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В ряде областей воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивСуббота, 3 августа 2024, 03:15
В ряде областей воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
Фото - Getty Images

Поздно вечером 2 августа российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: Около 10 вечера военные сообщили о группе "Шахедов" в Сумской области, которые движутся в направлении Черниговщины.

Реклама:

В 23:40 появилось обновление, что несколько групп ударных БпЛА с Сумщины направляются в направлении Полтавщины.

В 23:42 возникла угроза с южного направления.

В 23:54 Воздушные силы сообщили о группе ударных БПЛА с Черниговщины в направлении Киевщины.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: 00.05 "Движение ударных БпЛА по территории Херсонской области в северо-западном направлении. Угроза для Николаевской и Днепропетровской областей".

00.35 "Житомирская область - группа ударных БпЛА из Киевской области в вашем направлении".

00.49 "Группа БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской/Николаевской области".

1.37 "Группа БпЛА типа "Shahed" в Николаевской области движутся в северо-западном направлении, угроза для Винницкой/Черкасской области".

2.11 "Днепр - в районе города вражеский БпЛА. Срочно в укрытие!"

2.19 "Движение ударных БпЛА по территории Винницкой области в северо-западном направлении. Угроза для Хмельницкой области".

3.13 "Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях. Направление движения постоянно меняется".

3.51 "Винницкая и Одесская области - угроза применения ударных БпЛА".

4.42 "БпЛА типа "Shahed" в Винницкой области движется в северо-западном направлении."

Темы: воздушная тревогабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими

США передают Украине новый пакет помощи на $125 млн

Коляденко вышла в финал турнира по борьбе и гарантировала Украине еще одну медаль Олимпиады-2024

Канада наказала сына Лукашенко

БЭБ изъяло почти 5 миллионов евро у поставщика продуктов для Минобороны

Комитет ВР по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о гражданских партнерствах

Все новости...
воздушная тревога
По всей Украине объявляли воздушную тревогу: длилась полчаса
В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за ракетной опасности
В столице и области объявляли воздушную тревогу, на Киевщине работала ПВО
Последние новости
01:19
Кипр экстрадировал в США россиянина, обвиняемого в экспорте военной микроэлектроники 
00:09
обновленоРоссийские власти ввели режим контртеррористической операции в Брянской и Белгородской областях
23:50
Новости экономика 9 августа: сэкономленные 3 млрд на дронах, по "Охматдету" не видят криминала
23:45
Макс Кидрук: Моя задача как автора – изобразить как можно мрачнее и одновременно как можно более реалистичное будущее
23:37
Ракету Х-101, которая ударила по "Охматдету", россияне изготовили незадолго до атаки - расследователи
23:17
Почему американцы помогают Украине и как на это влияют язык, скандалы и коррупция: интервью
23:15
обновленоРоссияне атаковали из БпЛА Антоновку на Херсонщине, пострадал мужчина
23:08
Генштаб: Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении
22:59
Россия рассказала Вучичу о подготовке "массовых беспорядков и переворота" в Сербии
22:29
видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими
Все новости...
Реклама:
Реклама: