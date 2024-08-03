Deep State: Враг вплотную подошел к Торецку

Село Зали́зное в Донецкой области, где зафиксировали российских военных, коллаж: Deep State

В селе Зализное Донецкой области, где до Торецка всего 100 метров, визуально зафиксировали российских военных.

Источник: OSINT-сообщество Deep State

Детали: Батальон беспилотных систем "VORON" 100 ОМБр опубликовал видео поражений в Зализном.

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Из локации российских военных аналитики сделали выводы об их продвижении.

ББпС "VORON" 100 ОМБр опублікував відео уражень ворога в селі Залізному Донецької області pic.twitter.com/Bdc100zgPy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2024

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Дословно: "Линия боевого столкновения уточняется, но враг однозначно имеет тактические успехи и уже может пробовать заходить в сам Торецк".

Карта Deep State

Еще детали: После обновления карты, в аналитики OSINT-сообщества подтвердили продвижение врага в Желанном и Зализном в Донецкой области.

Справочно: Торецк - город Бахмутского района Донецкой области и административный центр Торецкой городской громады. Основан в 1806 году. До войны население города было более 43 тысяч жителей.

Город расположен в 7 км от железнодорожной станции Фенольная на линии Константиновка-Ясиноватая, в 55 км от Донецка.