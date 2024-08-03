CNN: Россия готовилась передать хуситам ракеты и военную технику

Россия готовилась доставить ракеты и другую военную технику повстанцам-хуситам в Йемене в конце прошлого месяца, но в последнюю минуту отступила из-за шквала закулисных усилий США и Саудовской Аравии, чтобы остановить это. Также Россия развернула военный контингент в Йемене для предоставления консультаций хуситам в конце июля.

Источник: CNN со ссылкой на информаторов, знакомых с этим вопросом

Детали: По словам источников, саудовцы, которые годами вели жестокую войну с хуситами до того, как США помогли договориться о хрупком перемирии в 2022 году, предостерегли Россию от вооружения одного из их крупнейших противников, когда узнали об этих планах.

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США, которые участвовали в нескольких дипломатических попытках остановить россиян от вооружения поддерживаемых Ираном повстанцев, отдельно обратились к саудитам с просьбой помочь убедить Москву не продолжать эти усилия, рассказали два источника.

Об американо-саудовских переговорах и предстоящей передаче оружия ранее не сообщалось. Посольство Саудовской Аравии в США отказалось от комментариев, а Кремль не ответил на запрос.

США признали хуситов глобальной террористической организацией в январе, после нескольких месяцев ракетных и беспилотных атак хуситов на коммерческие суда в Красном море, которые унесли жизни нескольких моряков и затормозили мировую торговлю. Однако, несмотря на несколько раундов санкций и военные атаки США на инфраструктуру вооружений Хути, повстанцы продолжают нападать на коммерческие суда на этом важном водном пути.

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Высокопоставленный американский чиновник отказался обсуждать конкретные планы России по вооружению хуситов. Но он заявил, что США рассматривают любую попытку третьей стороны усилить поставки оружия хуситам "как противоречащую целям, которые мы преследуем", когда речь идет о достижении длительного мирного урегулирования в Йемене между хуситами и саудитами и содействии стабилизации в регионе. Кроме того, участие хуситов в подобных операциях по продаже оружия "продемонстрировало бы нам отсутствие приверженности" со стороны хуситов к мирным переговорам, сказал чиновник.

В настоящее время, по словам чиновника, хуситы "все больше отдаляются от обязательств по достижению мира в Йемене путем переговоров".

Для американской разведки остается непонятным, была ли реакция Саудовской Аравии ключом к отказу России от своего плана вооружить хуситов, или это был лишь один из ряда факторов, которые заставили главу России Владимира Путина изменить свое мнение, говорят источники.

Россияне рассматривали вооружение и консультирование хуситов как способ отомстить администрации Байдена за ее решение позволить Украине нанести удар по российской территории, используя оружие, предоставленное США, говорят чиновники.

И хотя передача оружия была сорвана, Россия развернула военный контингент в Йемене для предоставления консультаций хуситам в течение трех дней в конце июля, сообщили источники.

Американские чиновники наблюдали, как большие российские корабли сделали необычную остановку в южной части Красного моря, где российские военнослужащие сошли на берег, были забраны хуситами в лодку и переправлены в Йемен, сообщили источники.

Россияне имели при себе сумки, но ничего, что выглядело бы достаточно большим, чтобы перевозить оружие или компоненты оружия, сообщили источники. Неясно, перевозили ли российские корабли оборудование, которое Россия готовилась передать хуситам до того, как Кремль отказался от этого плана.

До и во время визита россиян в Йемен хуситы предприняли необычный шаг, выпустив сообщение для моряков, предупреждающее суда о потенциальной опасности на море. Американский чиновник заявил, что разведка указывает на то, что хуситы намеревались провести учения с боевой стрельбой во время пребывания россиян в Йемене, но эти планы, похоже, также были отменены.

Хуситы начали почти ежедневные нападения на корабли, следующие через Красное море, в ноябре 2023 года, что вынудило США и Великобританию провести несколько раундов воздушных ударов по территории Йемена, чтобы попытаться ликвидировать их инфраструктуру вооружений.

Эти удары, похоже, не оказали значительного влияния на запасы хуситов, а в июне повстанческая группировка даже проявила признаки готовности продать часть оружия сомалийской боевой группировке "Аш-Шабааб".

Хуситы также особенно нуждаются в новых радиолокационных системах, на которые силы Центрального командования США регулярно нацеливаются, пытаясь ослабить ракетные атаки хуситов.