В Одессе и в Винницкой области прогремели взрывы

В ночь на субботу, во время воздушной тревоги в Одессе и Винницкой области раздались взрывы.

Источник: городской голова Одессы Геннадий Труханов в Telegram, Воздушные силы ВСУ, местное издание "Думская"

Детали: Во время атаки "Шахедов" на Одессу, Труханов написал, что в городе прогремели взрывы.

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После этого в Воздушных силах сообщили о скоростной цели в направлении Одесской области с Черного моря.

По информации местных журналистов, в Одесской области работает противовоздушная оборона.

Дополнено: Около 3.00 в Винницкой области четыре раза были слышны звуки взрывов, сообщает "Суспільне". В области продолжается воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

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Около 5.00 в Винницкой области второй раз за ночь прогремели взрывы.