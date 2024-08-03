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В Ростовской области России этой ночью взорвались военные склады и цистерны с топливом

Алена ИвашкивСуббота, 3 августа 2024, 03:59
В Ростовской области России этой ночью взорвались военные склады и цистерны с топливом
Фото иллюстративное: РосСМИ

В ночь на субботу жители Ростовской и Орловской областей России сообщили о звуках беспилотников и взрывах. Над регионами активно работала противовоздушная оборона.

Источник: губернатор Орловской области Андрей Кличков, губернатор Ростовской области Василий Голубев, Телеграм-каналы  Shot, Astra

Детали: Взрывы были слышны в самом Ростове-на-Дону, а также в Батайске и Морозовске. Местные жители сообщили о пожаре и взрывах на военном аэродроме Морозовска.

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Резервуары с топливом горят в Каменском районе Ростовской области.

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Голубев сообщил, что на севере области ПВО уничтожила три БПЛА.

Прямая речь Голубева: "В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших уточняется"

Еще детали: Кличков заявил, что российские военные средствами радиоэлектронной сбивали беспилотники. 

В результате этого два ударных дрона отклонились от курса и попали в жилой дом.

Прямая речь Кличкова: "Друзья, сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорание локализовано, пострадавших нет".

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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