В Ростовской области России этой ночью взорвались военные склады и цистерны с топливом

В ночь на субботу жители Ростовской и Орловской областей России сообщили о звуках беспилотников и взрывах. Над регионами активно работала противовоздушная оборона.

Источник: губернатор Орловской области Андрей Кличков, губернатор Ростовской области Василий Голубев, Телеграм-каналы Shot, Astra

Детали: Взрывы были слышны в самом Ростове-на-Дону, а также в Батайске и Морозовске. Местные жители сообщили о пожаре и взрывах на военном аэродроме Морозовска.

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Місцеві мешканці повідомили про пожежу та вибухи на військовому аеродромі Морозовск у Ростовській області. pic.twitter.com/0MsuXEaRS6 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2024

Резервуары с топливом горят в Каменском районе Ростовской области.

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Резервуари з паливом горять у Кам'янському районі Ростовської області. pic.twitter.com/IcTuplLiAp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2024

Голубев сообщил, что на севере области ПВО уничтожила три БПЛА.

Прямая речь Голубева: "В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших уточняется"

Еще детали: Кличков заявил, что российские военные средствами радиоэлектронной сбивали беспилотники.

В результате этого два ударных дрона отклонились от курса и попали в жилой дом.

Прямая речь Кличкова: "Друзья, сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорание локализовано, пострадавших нет".