Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Этой ночью удалось сбить 24 российских беспилотника из 29

Алена ИвашкивСуббота, 3 августа 2024, 07:20
Этой ночью удалось сбить 24 российских беспилотника из 29
фото иллюстративное: Getty Images

В ночь на 3 августа противовоздушная оборона сбила 24 российских беспилотника из 29 запущенных.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: Противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной территории Донецкой области, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Реклама:

Также враг запустил 29 ударных БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда, что в Крыму, Приморско-Ахтарска и Курска в России.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных сил.

Дословно: "В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей".

Темы: Росcиявойнабеспилотникиракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими

США передают Украине новый пакет помощи на $125 млн

Коляденко вышла в финал турнира по борьбе и гарантировала Украине еще одну медаль Олимпиады-2024

Канада наказала сына Лукашенко

БЭБ изъяло почти 5 миллионов евро у поставщика продуктов для Минобороны

Комитет ВР по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о гражданских партнерствах

Все новости...
Росcия
Российские власти заявили о пожаре на нефтебазе в Белгородской области
ISW: В России из-за неудач на фронте арестовали военного начальника
Люди и территории
Последние новости
01:19
Кипр экстрадировал в США россиянина, обвиняемого в экспорте военной микроэлектроники 
00:09
обновленоРоссийские власти ввели режим контртеррористической операции в Брянской и Белгородской областях
23:50
Новости экономика 9 августа: сэкономленные 3 млрд на дронах, по "Охматдету" не видят криминала
23:45
Макс Кидрук: Моя задача как автора – изобразить как можно мрачнее и одновременно как можно более реалистичное будущее
23:37
Ракету Х-101, которая ударила по "Охматдету", россияне изготовили незадолго до атаки - расследователи
23:17
Почему американцы помогают Украине и как на это влияют язык, скандалы и коррупция: интервью
23:15
обновленоРоссияне атаковали из БпЛА Антоновку на Херсонщине, пострадал мужчина
23:08
Генштаб: Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении
22:59
Россия рассказала Вучичу о подготовке "массовых беспорядков и переворота" в Сербии
22:29
видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими
Все новости...
Реклама:
Реклама: