Этой ночью удалось сбить 24 российских беспилотника из 29

В ночь на 3 августа противовоздушная оборона сбила 24 российских беспилотника из 29 запущенных.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: Противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной территории Донецкой области, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

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Также враг запустил 29 ударных БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда, что в Крыму, Приморско-Ахтарска и Курска в России.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных сил.

Дословно: "В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей".