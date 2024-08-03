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ВСУ за сутки отминусовали 1170 оккупантов и уничтожили 56 артсистем

Алена ИвашкивСуббота, 3 августа 2024, 07:57
ВСУ за сутки отминусовали 1170 оккупантов и уничтожили 56 артсистем
Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки оккупанты потеряли 1170 человек, 56 артсистем и 27 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 581760 (+1170) человек,
  • танков - 8406 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 16238 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 16217 (+56) ед,
  • РСЗО - 1135 (+1) ед,
  • средства ПВО - 908 (+1) ед,
  • самолетов - 363 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13057 (+52),
  • крылатые ракеты - 2410 (+3),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21926 (+54) ед,
  • специальная техника - 2723 (+4).

Темы: войнаГенштаб
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