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От российских ударов погибли гражданские в Херсонской и Донецкой областях

Роман ПетренкоСуббота, 3 августа 2024, 08:45
От российских ударов погибли гражданские в Херсонской и Донецкой областях
фото: донецкая ова

В Херсонской и Донецкой областях за пятницу есть погибшие гражданские от российских атак.

Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА

Детали: Из-за российской агрессии на Херсонщине 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

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Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, админздание и магазины; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 9 частных домов

Также повреждены хозяйственные постройки и частные автомобили.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Кизомис, Белозерка, Станислав, Новодмитровка, Никольское, Понятовка, Берислав, Гавриловка, Золотая Балка, Тягинка, Львов и город Херсон.

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В Донецкой области за 2 августа россияне убили троих жителей Донетчины - двух в Катериновке и одного в Новогродовке.

Еще 8 человек в области за сутки получили ранения, в частности, четверо в Мирнограде.

Темы: Херсонская областьДонецкая областьобстрел
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