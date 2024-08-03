Разведчики сожгли склад ГСМ в России, который обеспечивал оккупантов в Донецкой области - источник

В результате операции ГУР МОУ с помощью БПЛА был поражен склад горюче-смазочных материалов на территории Комбината "Атлас" Управления Федерального агентства государственных резервов РФ в Ростовской области.

Источник: собеседник УП в разведке

Детали: Как сообщают источники в украинской разведке, данный склад обеспечивает поставки ГСМ в интересах воинских частей и подразделений РФ, которые дислоцируются на ВОТ Донецкой и Луганской областей.

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Поражение объекта произошло с помощью 15 беспилотников типа Obsidian.

По информации российских СМИ и социальных сетей было поражено несколько резервуаров с ГСМ.

В результате попадания дронов-камикадзе на территории базы начался пожар, он продолжается до сих пор.

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Прямая речь источника: "Несмотря на вполне мирное название - "Атлас", это - военный объект, который обеспечивает группировку врага.

Поэтому, какой "Атлас", такой и уикенд, с "ГУРкотом" и другими спецэффектами.

Продолжение следует..."