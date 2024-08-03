Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Разведчики сожгли склад ГСМ в России, который обеспечивал оккупантов в Донецкой области - источник

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСуббота, 3 августа 2024, 11:19
Разведчики сожгли склад ГСМ в России, который обеспечивал оккупантов в Донецкой области - источник
скриншот

В результате операции ГУР МОУ с помощью БПЛА был поражен склад горюче-смазочных материалов на территории Комбината "Атлас" Управления Федерального агентства государственных резервов РФ в Ростовской области.

Источник: собеседник УП в разведке

Детали: Как сообщают источники в украинской разведке, данный склад обеспечивает поставки ГСМ в интересах воинских частей и подразделений РФ, которые дислоцируются на ВОТ Донецкой и Луганской областей.

Реклама:

Поражение объекта произошло с помощью 15 беспилотников типа Obsidian.

По информации российских СМИ и социальных сетей было поражено несколько резервуаров с ГСМ.

В результате попадания дронов-камикадзе на территории базы начался пожар, он продолжается до сих пор.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь источника: "Несмотря на вполне мирное название - "Атлас", это - военный объект, который обеспечивает группировку врага.

Поэтому, какой "Атлас", такой и уикенд, с "ГУРкотом" и другими спецэффектами.

Продолжение следует..."

Темы: ГУРбеспилотникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими

США передают Украине новый пакет помощи на $125 млн

Коляденко вышла в финал турнира по борьбе и гарантировала Украине еще одну медаль Олимпиады-2024

Канада наказала сына Лукашенко

БЭБ изъяло почти 5 миллионов евро у поставщика продуктов для Минобороны

Комитет ВР по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о гражданских партнерствах

Все новости...
ГУР
ГУР: Во время удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два стратегических бомбардировщика
В России сгорели три вертолета – ГУР
"ГУРкіт" в действии: дроны украинской разведки атаковали НПЗ и три военных аэродрома РФ – источники
Последние новости
01:19
Кипр экстрадировал в США россиянина, обвиняемого в экспорте военной микроэлектроники 
00:09
обновленоРоссийские власти ввели режим контртеррористической операции в Брянской и Белгородской областях
23:50
Новости экономика 9 августа: сэкономленные 3 млрд на дронах, по "Охматдету" не видят криминала
23:45
Макс Кидрук: Моя задача как автора – изобразить как можно мрачнее и одновременно как можно более реалистичное будущее
23:37
Ракету Х-101, которая ударила по "Охматдету", россияне изготовили незадолго до атаки - расследователи
23:17
Почему американцы помогают Украине и как на это влияют язык, скандалы и коррупция: интервью
23:15
обновленоРоссияне атаковали из БпЛА Антоновку на Херсонщине, пострадал мужчина
23:08
Генштаб: Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении
22:59
Россия рассказала Вучичу о подготовке "массовых беспорядков и переворота" в Сербии
22:29
видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими
Все новости...
Реклама:
Реклама: