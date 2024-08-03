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В Харькове поймали мужчин по подозрению в поджоге авто военных: получали "задание"

Катерина ТищенкоСуббота, 3 августа 2024, 16:44
В Харькове поймали мужчин по подозрению в поджоге авто военных: получали задание
поджог автомобиля военного, фото: патрульная полиция Харьковщины

В Харькове правоохранители задержали двух человек, вероятно, причастных к поджогу военных авто.

Источник: Патрульная полиция Харьковщины

 

Детали: В пятницу около 2 часов ночи в полицию поступило сообщение о поджоге военного авто на проспекте Байрона. Патрульные совместно с работниками ГУНП начали поиски причастных к происшествию лиц.

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Обследуя прилегающую территорию, экипажи обнаружили двух мужчин, которые попытались сбежать.

"Одного из мужчин догнали и во время проверки обнаружили в его рюкзаке легковоспламеняющиеся вещества. Также в его телефоне инспекторы обнаружили видео, которое указывало на его причастность к поджогу автомобиля. Неподалеку задержали также другого гражданина, вероятно, причастного к поджогу. Задержанных мужчин сразу передали следственно-оперативной группе", - рассказали в полиции.

 

По информации Харьковской областной прокуратуры, мужчины, желая подзаработать, через мессенджер Telegram наладили контакт с "работодателем" – по предварительной информации, сотрудником российской спецслужбы. От куратора мужчины получили задание – поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ.

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Задержанным сообщено о подозрении по фактам содеянного, ответственность предусмотрена по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Темы: Харьковавто
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