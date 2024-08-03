В Харькове поймали мужчин по подозрению в поджоге авто военных: получали "задание"

В Харькове правоохранители задержали двух человек, вероятно, причастных к поджогу военных авто.

Источник: Патрульная полиция Харьковщины

Детали: В пятницу около 2 часов ночи в полицию поступило сообщение о поджоге военного авто на проспекте Байрона. Патрульные совместно с работниками ГУНП начали поиски причастных к происшествию лиц.

Реклама:

Обследуя прилегающую территорию, экипажи обнаружили двух мужчин, которые попытались сбежать.

"Одного из мужчин догнали и во время проверки обнаружили в его рюкзаке легковоспламеняющиеся вещества. Также в его телефоне инспекторы обнаружили видео, которое указывало на его причастность к поджогу автомобиля. Неподалеку задержали также другого гражданина, вероятно, причастного к поджогу. Задержанных мужчин сразу передали следственно-оперативной группе", - рассказали в полиции.

По информации Харьковской областной прокуратуры, мужчины, желая подзаработать, через мессенджер Telegram наладили контакт с "работодателем" – по предварительной информации, сотрудником российской спецслужбы. От куратора мужчины получили задание – поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ

Задержанным сообщено о подозрении по фактам содеянного, ответственность предусмотрена по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.