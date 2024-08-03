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Оккупанты, вероятно, отрезали украинскому пленному голову и конечности – омбудсмен

Катерина ТищенкоСуббота, 3 августа 2024, 18:58
Оккупанты, вероятно, отрезали украинскому пленному голову и конечности – омбудсмен
Дмитрий Лубинец, фото Getty Images

Омбудсмен Дмитрий Лубинец срочно обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН, а также украинские правоохранительные органы из-за появления в сети фото, вероятно, с искалеченным и убитым оккупантами украинским пленным.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь: "В сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленного, которому россияне отрезали голову и конечности.

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Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов! Отмечу, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству".

Детали: Лубинец срочно обратился в МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны страны-террориста, а также в украинские правоохранительные органы, чтобы они проверили личность убитого пленного и факт этого преступления.

Омбудсмен напомнил, что военнопленные находятся в руках враждебного государства, и именно оно отвечает за обращение с ними, то есть ответственность за убийство и увечье лежит не только на российских солдатах, но на самой РФ.

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Он также выразил мнение, что, распространяя подобные фото и видео в социальных сетях и совершая такие действия, Россия хочет запугать украинцев: как гражданских, так и военных.

Темы: пленныеубийствоомбудсмен
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