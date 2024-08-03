Зеленский: Войну надо закончить на украинских условиях, Формулу мира возможно реализовать

Президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость завершить войну на украинских условиях и считает возможным реализовать пункты Формулы мира.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский поблагодарил украинских воинов за удары по российским аэродромам, нефтепереработке и логистике. Он рассказал, что в субботу заслушал доклад по этому поводу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Он отметил, что Украине необходимо получить разрешение партнеров наносить дальнобойные удары по России.

Прямая речь: "Там, где оккупант есть, там, откуда Россия наносит удары по Украине, откуда запускает ракеты, "Шахеды", бомбы. Нам нужно это решение, чтобы мы могли действовать всем оружием, которое может быть эффективным.

Мы должны защитить жизни наших людей и завершить войну на украинских условиях. И каждый удар, который точно отвечает России на ее авиабомбы, который уничтожает российскую логистику и базы, который затрудняет оккупанту пребывание на нашей земле, - каждый такой удар приближает справедливое окончание войны".

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Больше деталей: Зеленский также поблагодарил партнеров, которые продолжают давить санкциями на Россию и страны, которые ей помогают в войне. Он отметил, что санкции должны работать и усиливаться так, чтобы РФ не могла их обходить.

Прямая речь: "Чем сложнее будет Москве поддерживать свое военное производство и обеспечивать армию, тем больше это будет реально принуждать Россию к миру.

И пункты нашей Формулы мира именно поэтому абсолютно возможно реализовать, что мировое большинство давит на Россию, не поддерживает ее военную активность и реально хочет вернуть стабильность международным отношениям. Санкции этому способствуют, и настоящий мир будет. Будет, если не проявлять слабости и придерживаться курса на справедливость".