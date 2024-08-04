Россияне атаковали Сумскую область КАБ, сбрасывали мины

В течение прошлого дня россияне совершили 37 обстрелов Сумской области, запускали КАБ, сбрасывали мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 126 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: На Новослободскую громаду россияне сбросили мину. Также атаковали FPV-дронами.

Краснопольскую громаду также атаковали FPV-дронами с территории РФ.

В Белопольской громаде зафиксировали атаку FPV-дронами, сброс с БПЛА взрывного устройства, артобстрел – 17 взрывов.

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По Дружбовской громаде враг бил из артиллерии, 5 взрывов.

По Хотинской громаде совершил обстрелы из артиллерии и минометов, атаковал FPV-дронами – 19 взрывов.

По Шалыгинской общине были артиллерийские обстрелы, 10 взрывов.

По Миропольской громаде враг нанес авиаудар - зафиксированы пуски КАБ, а также обстрел из минометов. В общем – 11 взрывов.

В Юнаковской громаде зафиксировали авиаудар - пуски КАБ, танковый обстрел – 5 взрывов.

По Зноб-Новгородской громаде россияне ударили из артиллерии, 14 взрывов.

На Великописаревскую общину враг сбросил 7 мин. Также атаковал FPV-дронами.

По Середино-Будской общине с территории РФ также была атака FPV-дронами, обстрел из РСЗО, артобстрел - 17 взрывов.

На Есманьскую громаду россияне сбросили 13 мин. Также зафиксирована атака FPV-дронами.