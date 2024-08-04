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Россия атаковала ракетами и БпЛА, защитники сбили 5 из пяти запущенных "Шахедов"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 августа 2024, 07:14
Россия атаковала ракетами и БпЛА, защитники сбили 5 из пяти запущенных Шахедов
иллюстрация Воздушных сил

Ночью россияне атаковали Украину четырьмя ракетами и 5 ударными беспилотниками, силы ПВО сбили все пять вражеских дронов.

Источник: командующий Воздушных Сил Николай Олещук

Прямая речь: "В ночь на 4 августа 2024 года враг нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской обл. - по Полтавщине и 5-ю ударными БПЛА "Shahed", район пусков Приморско-Ахтарск - РФ".

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Детали: Олещук отметил, что силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили пять БпЛА "Shahed-131/136" в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

Темы: Воздушные силы ВСУШахедПВО
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