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Россияне повредили железную дорогу на Полтавщине: поезда задерживаются

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 августа 2024, 09:31
Россияне повредили железную дорогу на Полтавщине: поезда задерживаются
фото иллюстративное: УЗ

Ночью в результате российского обстрела на Полтавщине повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего ряд поездов Харьковского направления изменил маршруты, поэтому они следуют с существенными задержками.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: По данным ведомства, были повреждены пути, контактная сеть, опоры и тому подобное.

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Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущено с резервными тепловозами, а сейчас уже практически полностью восстановлено и энергоснабжение.

Жертв и пострадавших нет.

Железнодорожники рекомендуют проверять графики поездов на сайте УЗ.

Темы: Полтавская областьжелезная дорогаУкрзализныцяобстрел
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