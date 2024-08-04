Россияне повредили железную дорогу на Полтавщине: поезда задерживаются
Воскресенье, 4 августа 2024, 09:31
Ночью в результате российского обстрела на Полтавщине повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего ряд поездов Харьковского направления изменил маршруты, поэтому они следуют с существенными задержками.
Источник: "Укрзализныця"
Детали: По данным ведомства, были повреждены пути, контактная сеть, опоры и тому подобное.
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Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущено с резервными тепловозами, а сейчас уже практически полностью восстановлено и энергоснабжение.
Жертв и пострадавших нет.
Железнодорожники рекомендуют проверять графики поездов на сайте УЗ.