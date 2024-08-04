Украина уже получила десять F-16 – СМИ

Украина получила первые десять из возможных 79 самолетов F-16 в последний день июля, через год после того, как США дали зеленый свет своим более желающим европейским союзникам на их отправку. До конца 2024 года Украина должна получить 20 таких истребителей.

Источник: The Economist

Детали: Издание пишет, что остальные, обещанные так называемой коалицией F-16 во главе с Данией и Нидерландами, будут прибывать партиями в течение 2025 года.

Реклама:

По словам Бена Ходжеса, бывшего командующего американскими силами в Европе, разочарование о том, сколько времени ушло на доставку самолетов в Украину, очень велико.

Одной из причин задержки с предоставлением достаточного количества F-16 для того, чтобы иметь влияние, он называет "жалкую" нехватку учебных мест для украинских пилотов - "политическое решение администрации".

Также повлияло и незнание пилотами английского языка и сложность самолетов, по сравнению с МиГ-29 и Су-27 советских времен, к которым они привыкли.

ВИДЕО ДНЯ

Другим фактором является время, необходимое для создания инфраструктуры для их приема.

Прибывающие самолеты являются приоритетной целью для россиян, говорит Нико Ланге, бывший начальник штаба министерства обороны Германии. Именно поэтому F-16 были развернуты с большой степенью секретности, на рассредоточенных базах с подземными или укрепленными укрытиями, вместе с приманками.

Журналисты считают, что, поскольку количество истребителей наращивается медленно, может пройти некоторое время, прежде чем F-16 смогут оказать значительное влияние.

Нужно время для интеграции F-16 в украинские системы противовоздушной обороны и приобретения опыта эксплуатации. Координация полетов самолетов с нескольких аэродромов будет непростой задачей, говорит генерал Ходжес.

Дословно: "Тем не менее, прибытие F-16 знаменует собой начало развития военно-воздушных сил по стандартам НАТО. Это подключает Украину к хорошо развитой цепи поставок F-16. Системы вооружений НАТО, такие как ракеты Storm Shadow/Scalp, будут гораздо более эффективными, если их будет перевозить самолет, для которого они были разработаны, а не устанавливать на устаревшие МиГи.

Хотя их слишком мало, и они запаздывают, важность F-16 нельзя недооценивать".