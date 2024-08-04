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В оккупированном Луганске заявили о ракетной атаке, глава ОВА назвал цель

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 августа 2024, 18:09
В оккупированном Луганске заявили о ракетной атаке, глава ОВА назвал цель
последствия удара по Луганску, фото: Артем Лысогор в Telegram

Оккупационные власти Луганска заявили об ударах по городу, глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил о пожаре на площадках машиностроительного завода, где оккупанты ремонтируют и хранят военную технику.

Источник: главарь луганской оккупационной "власти" Леонид Пасечник, глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, ТАСС

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Детали: Российские СМИ и луганская оккупационная власть в воскресенье сообщили о взрывах в городе.

Главарь оккупационной "власти" Луганщины Леонид Пасечник заявил о якобы "12 ракетах западного производства", которые Силы обороны Украины выпустили по Луганску, из которых, "вероятно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow".

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Он утверждает, что "удары пришлись на складские помещения, где находились цистерны с топливом, и на частный сектор".

Вместе с тем, глава Луганской ОГА Артем Лысогор заявил, что в результате ударов произошел пожар на площадках машиностроительного завода, где оккупанты ремонтируют и хранят военную технику.

Прямая речь Лысогора: "Сегодня после обеда, как сообщают оккупационные СМИ, в этом городе прозвучало 12 взрывов. Пишут о непонятной оккупантам "комбинированной бавовне". Расцвести ему позволила российская система ПВО, которая сбивает все только для телевизионных сюжетов и телеграм-каналов.

Когда доходит до дела, то в Луганске постоянно что-то случается. Вот сейчас снова пылает на площадках машиностроительного завода. Обычно захватчики там ремонтируют и хранят военную технику. Наверное, можно сказать, что ремонтировали и хранили".

Больше деталей: Российское государственное агентство ТАСС также сообщает, что мощные взрывы прогремели в Донецке и Макеевке.

"Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, по предварительным данным, есть задымление в центре Макеевки", – говорится в сообщении.

Темы: Луганскракетный ударвзрыв
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