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Россияне запускали ударные БпЛА с севера и юга

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 августа 2024, 06:50
Россияне запускали ударные БпЛА с севера и юга
иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников со стороны Сумской области и с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:24 на Сумщине была объявлена угроза ударных БпЛА.

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После этого Воздушные силы сообщили о БпЛА в южной части Сумщины, курсом на Полтавщину.

Воздушная тревога объявлена на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине.

В 22:34 Воздушные силы предупредили о БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курс северный.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на 23:01: БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину. БпЛА на Полтавщине, курсом на Кременчуг. БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курсом на Харьковщину.

По состоянию на 23:46: БпЛА в Сумской области, курс юго-западный.
БпЛА в западной части Харьковской области, курсом на Полтавщину.
БпЛА в западной части Днепропетровской области, курс южный.
БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
БпЛА в южной части Кировоградщины, курс северный.

Дословно Воздушные силы в 00:29 5 августа: "БпЛА в западной части Харьковщины, курс южный.

БпЛА на Кировоградщине, курс северный.

БпЛА в северной и восточной частях Николаевщины, курс северо-западный.

БпЛА в западной части Днепропетровщины, курс постоянно меняется".

1:33: "БпЛА в восточной части Николаевщины, курс северо-западный.

БпЛА на границе Винницкой и Кировоградской областей, курс северо-западный.

БпЛА на Кировоградщине, курс северный.

БпЛА в Черкасской области, курсом на Киевщину".

2:30: "БпЛА в северной части Запорожской области, курс северный.

БпЛА из Херсонской области, курс северо-западный.

БпЛА севернее Николаева, курс северный.

БпЛА севернее Черкасс, курс северный.

БпЛА в на границе Киевской/Черкасской областей, курс восточный".

3:39: "БпЛА на границе Винницкой и Кировоградской областей, курс северо-западный.

БпЛА в южной части Николаевской области, курс на Очаков.

БпЛА в Белоцерковском районе Киевской области, курс северо-западный.

БпЛА в восточной части Кировоградской области, курс северный.

БпЛА в южной части Полтавской области, курс северо-восточный".

4:29: "БпЛА в западной части Николаевской области, курс северо-западный.

БпЛА на границе Полтавской и Харьковской области, курс северо-восточный.

БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс восточный.

БпЛА в восточной части Черкасской области, курс южный".

5:08: "БпЛА в юго-восточной части Винницкой области, курс северо-западный.

БпЛА на границе Черкасской/Киевской областей, курс западный.

БпЛА южнее Кропивницкого, курс северный".

5:59: "БпЛА курсом на Черкассы с южного направления".

6:21: "БпЛА в Черкасском районе курсом на Киевскую область".

Обновлено: В 6:49 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА.

Темы: беспилотникивоздушная тревога
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