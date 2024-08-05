Россияне запускали ударные БпЛА с севера и юга
В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников со стороны Сумской области и с южного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 22:24 на Сумщине была объявлена угроза ударных БпЛА.
После этого Воздушные силы сообщили о БпЛА в южной части Сумщины, курсом на Полтавщину.
Воздушная тревога объявлена на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине.
В 22:34 Воздушные силы предупредили о БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курс северный.
По состоянию на 23:01: БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину. БпЛА на Полтавщине, курсом на Кременчуг. БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курсом на Харьковщину.
По состоянию на 23:46: БпЛА в Сумской области, курс юго-западный.
БпЛА в западной части Харьковской области, курсом на Полтавщину.
БпЛА в западной части Днепропетровской области, курс южный.
БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
БпЛА в южной части Кировоградщины, курс северный.
Дословно Воздушные силы в 00:29 5 августа: "БпЛА в западной части Харьковщины, курс южный.
БпЛА на Кировоградщине, курс северный.
БпЛА в северной и восточной частях Николаевщины, курс северо-западный.
БпЛА в западной части Днепропетровщины, курс постоянно меняется".
1:33: "БпЛА в восточной части Николаевщины, курс северо-западный.
БпЛА на границе Винницкой и Кировоградской областей, курс северо-западный.
БпЛА на Кировоградщине, курс северный.
БпЛА в Черкасской области, курсом на Киевщину".
2:30: "БпЛА в северной части Запорожской области, курс северный.
БпЛА из Херсонской области, курс северо-западный.
БпЛА севернее Николаева, курс северный.
БпЛА севернее Черкасс, курс северный.
БпЛА в на границе Киевской/Черкасской областей, курс восточный".
3:39: "БпЛА на границе Винницкой и Кировоградской областей, курс северо-западный.
БпЛА в южной части Николаевской области, курс на Очаков.
БпЛА в Белоцерковском районе Киевской области, курс северо-западный.
БпЛА в восточной части Кировоградской области, курс северный.
БпЛА в южной части Полтавской области, курс северо-восточный".
4:29: "БпЛА в западной части Николаевской области, курс северо-западный.
БпЛА на границе Полтавской и Харьковской области, курс северо-восточный.
БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс восточный.
БпЛА в восточной части Черкасской области, курс южный".
5:08: "БпЛА в юго-восточной части Винницкой области, курс северо-западный.
БпЛА на границе Черкасской/Киевской областей, курс западный.
БпЛА южнее Кропивницкого, курс северный".
5:59: "БпЛА курсом на Черкассы с южного направления".
6:21: "БпЛА в Черкасском районе курсом на Киевскую область".
Обновлено: В 6:49 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА.