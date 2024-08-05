На громаду Сумщины россияне за день сбросили 20 мин
В течение прошлого дня россияне совершили 13 обстрелов приграничья Сумской области, на одну из общин сбросили 20 мин.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Дружбовская громады".
"Эсманьская громада: 20 мин сбросили россияне на территорию громады".
Детали: Великописаревскую громаду с территории РФ атаковали FPV-дроны, также был гранатометный обстрел. В общем – 4 взрыва.
По Дружбовской громаде враг бил из артиллерии, 4 взрыва.
По Краснопольской громаде был артиллерийский обстрел, 2 взрыва.
В Белопольской громаде зафиксировали атаку FPV-дронами, 1 взрыв.
Хотинскую общину россияне обстреливали из стрелкового оружия.
В Юнаковской громаде зафиксировали минометный обстрел, атаку FPV-дронами, артиллерийский обстрел. В общем – 8 взрывов.