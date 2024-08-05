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На громаду Сумщины россияне за день сбросили 20 мин

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 августа 2024, 02:56
На громаду Сумщины россияне за день сбросили 20 мин
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 13 обстрелов приграничья Сумской области, на одну из общин сбросили 20 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Дружбовская громады".

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"Эсманьская громада: 20 мин сбросили россияне на территорию громады".

Детали: Великописаревскую громаду с территории РФ атаковали FPV-дроны, также был гранатометный обстрел. В общем – 4 взрыва.

По Дружбовской громаде враг бил из артиллерии, 4 взрыва.

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По Краснопольской громаде был артиллерийский обстрел, 2 взрыва.

В Белопольской громаде зафиксировали атаку FPV-дронами, 1 взрыв.

Хотинскую общину россияне обстреливали из стрелкового оружия.

В Юнаковской громаде зафиксировали минометный обстрел, атаку FPV-дронами, артиллерийский обстрел. В общем – 8 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыввойна
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