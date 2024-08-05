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Россияне атаковали Никопольский район: 2 раненых, много разрушений

Ирина БалачукПонедельник, 5 августа 2024, 07:38
Россияне атаковали Никопольский район: 2 раненых, много разрушений
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Российские военные вечером 4 августа и ночью 5 августа атаковали Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего два человека получили ранения, повреждены жилые дома, частное предприятие, ЛЭП, гаражи и авто.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Серий Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Больше всего досталось Покровской общине. Там пострадали два человека. 26-летний мужчина и 70-летняя женщина. Оправляться они будут дома. Повреждены кафетерий, торговый павильон, автомат по продаже воды.

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Повреждены 8 частных домов, 6 хозяйственных построек, гаражи и авто. А еще – солнечные панели, линии электропередач и газопровод".

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: В Никополе россияне повредили частное предприятие.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Лысак уточнил, что захватчики атаковали район дроном-камикадзе и артиллерией. 

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Также от вражеских ударов страдали Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская общины, но обошлось без пострадавших.    

Темы: Днепропетровская областьвойна
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