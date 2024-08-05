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Силы ПВО сбили ночью над Украиной все 24 "Шахеда"

Станислав ПогориловПонедельник, 5 августа 2024, 08:36
Силы ПВО сбили ночью над Украиной все 24 Шахеда
Фото: Воздушные силы

В ночь на 5 августа российские войска атаковали Украину 24-мя ударными БпЛА типа "Shahed", противовоздушная оборона все их уничтожила.

Источник: Воздушные силы, Винницкая ОВА, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Дословно: "В ночь на 5 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Курск - РФ. Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 24 ударных дрона".

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Детали: Сообщается, что в результате противовоздушного боя все вражеские БпЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил.

"Шахеды" были сбиты в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

По данным ОВА, в частности, над Винницкой областью было сбито 4 "Шахеды", а над Днепропетровской - 2.

Темы: ШахедПВОвойна
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