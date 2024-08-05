Следили за расположением ВСУ и готовили ракетные удары: СБУ разоблачила агентов ФСБ в 6 областях

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ России, которая готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары по шести регионам Украины, выискивала места расположения Сил обороны и собирала координаты о критической инфраструктуре.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "По данным следствия, в марте 2024 года представитель ФСБ РФ создал специальный чат-бот в мессенджере Telegram для проведения подрывной деятельности против Украины. В течение нескольких месяцев к нему добровольно присоединились 9 человек из Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Одесской, Днепропетровской и Черниговской областей.

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Завербованные граждане, поддерживая действия государства-агрессора, согласились предоставлять сотруднику российской спецслужбы информацию военного характера".

Детали: Сообщается, что выполняя указания "куратора", они выискивали места расположения Сил обороны. В частности их интересовали объекты временной дислокации личного состава ВСУ.

Также по указанию российского спецслужбиста агенты собирали координаты для огневого поражения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

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Участники агентурной сети фиксировали перемещение военной техники автомобильными и железнодорожными путями. Также делились координатами гидро- и теплоэлектростанций.

Кроме того, "агенты" сообщали врагу о результатах прилетов в населенных пунктах, добавляя фото и видеозаписи. К тому же, присылали информацию о пролетах самолетов и работу систем ПВО.

По данным СБУ, в состав враждебной группы входили две чиновницы. Одна из них - чиновница Днепровского городского совета, другая - руководительница отдела в Южненском горсовете в Одесской области.

Также среди российских агентов были двое менеджеров и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта.

Еще одним предателем оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который "отчитывался" оккупантам о последствиях атаки РФ на одну из гидроэлектростанций Украины.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Восьмерым из них уже сообщено о подозрении в государственной измене. В отношении еще одной женщины решается вопрос о сообщении о подозрении.