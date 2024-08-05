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На Печерске военный устроил стрельбу

Ирина БалачукПонедельник, 5 августа 2024, 14:23
На Печерске военный устроил стрельбу
Скриншот из видео из соцсетей

В Печерском районе Киева военнослужащий устроил стрельбу во время конфликта с охранником одного из жилых комплексов; позже злоумышленника задержали.

Источник: спикер полиции Печерского района Екатерина Шестак в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Шестак: "В воскресенье около 5-5:30 утра возник конфликт между военным и охранником. Была стрельба. Но пистолет стартовый, не боевой. Телесных повреждений никто не получил".

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Детали: По ее словам, военного задержали и передали в воинскую часть.

"Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст. 296 (хулиганство) УКУ", – подытожила Шестак.

Ранее в соцсетях публиковали видео с камеры видеонаблюдения и сообщали, что конфликт произошел в ЖК "Бульвар Фонтанов". 

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Писали, что военный является жителем этого жилого комплекса и что он получил ранение на фронте.

Темы: Киевполиция
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