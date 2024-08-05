Из нескольких населенных пунктов в Донецкой области принудительно эвакуируют детей

В связи с ростом уровня опасности из-за войны Координационный штаб принял решение провести принудительную эвакуацию детей из нескольких городов и сел в Донецкой области.

Источник: сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в соцсетях



Детали: Соответствующее решение приняли члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения на заседании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Детей будут эвакуировать с их родителями или другими законными представителями. Речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского и Краматорского районов Донецкой области в безопасные регионы.

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Филашкин уточнил, что вывозить детей будут из города Мирноград, сел Мариновка, Михайловка, Лысовка и города Новогродовка, сел Луч, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка и поселка Новоэкономическое, сел Константинопольское и Островское.

Также состоится принудительная эвакуация детей из города Селидово.

Кроме того, на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Донецкой области приняли решение о проведении принудительной эвакуации детей из населенных пунктов, приближенных к линии разграничения на 10 километров.

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Такую эвакуацию планируют провести в течение 60 суток. Для осуществления эвакуации развернут приемный пункт.

Сообщается, что в более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным жильем, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и тому подобным.

Для предварительной записи министерство советует звонить на горячую линию Донецкой областной военной администрации: 0 800 408 911. Или на горячую линию Минреинтеграции 1548, или написать в мессенджеры министерства WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.