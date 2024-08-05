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Зеленский: Важно, чтобы командиры имели прямой контакт с передовой

Татьяна ОлейникПонедельник, 5 августа 2024, 19:38
Зеленский: Важно, чтобы командиры имели прямой контакт с передовой
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский находится на передовой, где выясняет ситуацию по каждому направлению.

Источник: обращение Зеленского 5 августа

Прямая речь: Также сегодня – доклад Главкома Сырского, он сейчас непосредственно на передовой, в боевых бригадах и на местах, выясняет конкретные потребности наших бригад, конкретную ситуацию на каждом направлении.

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Очень важно, чтобы командиры всех уровней – от самого высокого – имели прямой контакт с передовой, непосредственно там были – с воинами, которые выполняют самые сложные задачи. Многое уже для этого сделано, и я благодарен каждому командиру, который действительно со своими солдатами".

Детали: Зеленский сообщил также, что министр обороны Рустем Умеров доложил о пакетах поддержки для Украины. По словам главы государства, готовятся новые пакеты помощи, которые могут усилить позиции Украины осенью.

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Также президент сообщил, что сейчас у Украины есть новое поступление от Соединенных Штатов в размере 3,9 миллиарда долларов.

Прямая речь: "И также сегодня мы обсудили несколько важных практических нюансов использования российских активов, которые заблокированы партнерами. Есть решение G7 относительно 50 миллиардов долларов для Украины от использования российских активов, и сейчас мы прорабатываем с партнерами в Европе и Америке конкретную реализацию. Согласовали сегодня нашу позицию по поводу того, как приблизить реальное поступление средств. Это то, что критически для Украины и может нас усилить именно в этом осенне-зимнем сезоне".

Зеленскийбоевые действия
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